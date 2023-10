Kuri asegura que quien atropelló policías “no venía en condiciones”

“No venía en condiciones” para conducir el operador del tractocamión que embistió a los policías estatales, Alejandro Alonso y Antonio Rodríguez, quienes realizaban una revisión a un vehículo al borde de la Carretera Federal 57, aseguró el gobernador del estado, Mauricio Kuri González.

En ese sentido, el gobernador dijo desconocer de qué cantidad es el seguro de vida de los elementos, pero aseguró que su administración se comprometerá a apoyar a sus familias, pues fallecieron en el cumplimiento de su deber mientras ejecutaban este operativo en San Juan del Río.

“Por supuesto, no los vamos a dejar solos. No sé (de cuánto es el seguro), pero nosotros los vamos a apoyar. Esta persona no venía en condiciones para manejar. Todo el apoyo para las familias. No los vamos a dejar solos, es gente que murió haciendo su trabajo y les deseo pronta resignación”.

Por otro lado, informó que, ante el alto número de accidentes que siguen presentándose en la autopista, pidió al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que fortalezca los operativos de la Guardia Nacional y, lamentó que dicha dependencia no reducirá los costos de las casetas de los libramientos como estrategia para buscar que se desfogue la autopista.

“Hablé con el secretario para hablarle de dos temas, que nos ayude con la Guardia Nacional en la 57, para que los ayude con los incidentes, porque hubo dos incidentes aparte de este. La buena noticia es que se estará abriendo de norte a sur los carriles centrales de 5 de Febrero”, informó.

Cabe recordar que la Policía Estatal informó en un comunicado que “el conductor del camión que causó el hecho fue detenido y se procedió con su puesta a disposición de la autoridad encargada de determinar su situación jurídica”, después del incidente que tuvo lugar esta madrugada.