2024 traerá dos grandes nuevos hoteles y una expansión: Signoret

Un nuevo hotel y una expansión son las que se espera que sumen habitaciones a la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH), informó el líder de este grupo empresarial, Luis Signoret Luna. Por ahora, el nuevo hotel se encuentra en trámite y las obras de construcción aún no inician, así que será hasta el próximo año que sea aperturado.

“Aperturas este año no tengo en este momento, traíamos un hotel, pero está muy detenido, está muy avanzando en trámites, pero todavía no inicia la obra, ya no da tiempo de que entre el año que viene, entonces tal vez sea en 2024”, explicó.