“Zafo”; AMLO rechaza senaduría “honorífica” tras su mandato

“Zafo”, así se desmarcó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la propuesta de otorgarle una senaduría “honorífica”, que implicaría tener pase automático al poder legislativo y fuero constitucional, esto después del fin de su mandatado en 2024.

“Ayer alguien propuso que los expresidentes pasaran a ser senadores… Lo voy a decir de manera muy coloquial: ¡Zafo!, ¡a mí que no me metan en eso!”, expresó esta mañana el presidente.

La propuesta, realizada por el senador morenista, Alejandro Rojas Díaz Duran, suplente del exaspirante presidencial, Ricardo Monreal Ávila, justificó esta propuesta debido a que el presidente “ha vivido de cerca y de primera mano, las necesidades de la sociedad, desde una perspectiva nacional”.

Sin embargo, el presidente rechazó esta propuesta de senaduría, que sería honorífica y a la que tendría pase directo, y agregó que al terminar su mandato no solo no participaría en posiciones políticas y de elección popular, sino que además apagaría su voz en redes sociales.

“No vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas, no voy a tener comunicación con redes, no voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política. Se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque, es un tema vedado”, subrayó.

Según la propuesta, esta senaduría honorífica solo tendría voz y no voto en las decisiones de la Cámara Alta, y a la que podrá acceder, en teoría, cualquier expresidente vivo. Por ahora, AMLO aseguró que vivirá de la venta de sus libros, y adelantó que en unos años publicará una obra que analizará el “pensamiento conservador”.

“No quiero el pensamiento de la llegada de los españoles a la fecha, no, lo más importante es conocer el México profundo porque no está analizado, no está estudiado, lo que está en códices, lo que hicieron los primeros soldados europeos, los frailes que llegaron”, indicó.