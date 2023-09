Vinculan por homicidio a policía estatal involucrado en detención de Ariel Guzmán

Ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio uno de los policías estatales que estuvo involucrado en la detención de Ariel Guzmán, quien fue detenido el 29 de agosto sobre Avenida Sombrerete y que habría fallecido, a los 22 años, de un “trauma cerrado de abdomen, mientras se encontraba bajo custodia” según su acta de defunción.

“La información que tenemos como Poder Judicial es que se judicializó el caso con el detenido. El viernes se realizó la audiencia inicial y se determinó su vinculación a proceso y tres meses de investigación complementaria; está vinculado por homicidio”, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa.

Según la denuncia de la familia, que se realizó el domingo frente a la Secretaría de Gobierno, el joven no falleció debido al consumo de sustancias, esto tras la declaración del encargado de la Policía Estatal, Iován Pérez, quien aseguró que el joven consumió sustancia tóxicas antes de su detención, además de que había fallecido “antes de ingresas a los Juzgados Cívicos” de la Delegación Epigmenio González.

“(Con respecto) las causas (del fallecimiento), hay que esperar a que la FGE nos las dé a conocer. Lo que me dicen los oficiales, es que un testigo les comenta a ellos que, antes de ser inspeccionados, esta persona decide introducirse sustancias tóxicas y tragarlas”, aseguró Pérez.

El hermano, Óscar Guzmán, por su parte, denunció que el día de la detención, que se dio cerca de las 2 de la tarde, uno de sus amigos fue detenido con él, quien aseguró que el joven Ariel fue golpeado y que habría fallecido en la patrulla y no en el juzgado; asimismo, él explicó que al intentar confrontarlos durante la detención fue intimidado cuando elementos le apuntaron con sus armas.

“Se lo llevaron y cuando se lo iban llevando, le iban pegando en el transcurso del camino, y más adelante, como conozco a más vecinos, me dijeron que iban llevando a mi hermano pegándole en la cabeza, y que le ponían el pie sobre el estómago, y que le estaba diciendo que no se moviera, que si no se lo iba a cargar la chingada”, describió el hermano de Ariel.

Hasta el día de ayer, el cuerpo se mantenía en el Servicio Médico Forense, además de que la familia ha denunciado presiones por parte de la Fiscalía y su propio abogado de oficio (el otorgado por el Estado al no poder pagar uno privado) para que se dé carpetazo ella asunto. Por ahora, pese a que la POES habría notificado a la Defensoría de Derechos Humanos, esta no se habría comunicado con ellos a una semana de los hechos.