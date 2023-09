Se han recuperado 28 mdp en conciliación con proveedores: Contraloría

Se han recuperado 28 millones 336 mil pesos de conciliaciones con proveedores por productos o servicios, adquiridos por el gobierno, pero que no fueron cumplidos a cabalidad de acuerdo a las especificaciones acordadas, explicó el contralor del estado, Óscar García.

Esto se debe, explicó, a una política de revisión de contratos de prestación de servicio o compra de productos y que permite que se cumplan a cabalidad antes de que se realicen las auditorías por omisión de alguna cláusula contractual, negociando con las empresas contratadas para que reintegren recursos que habrían sido, o ejercidos de más, o por situaciones que no se cumplieron.

“Contraloría tiene una política de prevención. Es decir, adelantarnos a que sucedan las cosas; vigilar obras y contratos y verificar desde la revisión que se cumpla con lo que se contrató (después llega la auditoría). Si se detecta algo, se realiza un proceso de conciliación con el contratista o proveedor del servicio, hacemos una revisión entre las dos áreas y, si estamos de acuerdo, se fija el monto que se ha de reintegrar”, explicó.

En ese sentido, explicó que no existen antecedentes de esta política pública, que ha sido impulsada por el gobierno de Mauricio Kuri González, y explicó qué hay dos formas en las que se busca reintegrar el dinero; la primera, por cobros mal hechos por parte de los proveedores; y la segunda, por materiales mal entregados o requerimientos menores por parte del gobierno.

Este dinero, explicó, se reintegra a las arcas del estado para que la Secretaría de Finanzas defina cómo será ejercido por otras secretarías. Este dinero, además, es únicamente de recursos estatales, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la que verifica el cumplimiento de los requerimientos del presupuesto federal y que, hasta 2022, no ha tenido ninguna observación para el gobierno de Querétaro.

“Es una cifra inédita. No hay antecedentes de recuperación que hubiera atendido la Contraloría del estado en épocas previas, entonces no tengo con qué comprobar. Pero son 28 millones integrados. Son diferentes formas de recuperar: si vemos que el contratista cobró de manera incorrecta, en la siguiente factura le reducimos el monto (que cobro de más). En otros casos, si vemos que el contratista no entregó la cantidad requerida, o no se requirió el total del material (por parte del gobierno), regresa el dinero”, explicó.

Finalmente, recordó que este 30 de octubre saldrá el informe de la ASF y confió en que habrá “buenas cuentas” en los 14 procesos que se encuentran auditados en este momento.