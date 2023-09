Regresa ‘Builder’s Open’, torneo de golf para el sector constructor

En su segunda edición, ‘Builder’s Open’ regresa este 28 de septiembre con la intención de convertirse ya en una tradición en Juriquilla, además de promover las relaciones comerciales entre desarrolladores, constructores y proveedores de la industria, en un formato de equipos de 4 jugadores, A GO-GO y con promedio de los handicap de los jugadores al 30%.

La organizadora del evento, Valeria Torres Landa, destacó que el público al que se está invitando es al de constructores, como una manera de promover sus relaciones en un ambiente familiar y de competitividad sana que fortalezca las relaciones entre ellos.

“Estamos enfocados en la industria de la construcción, donde invitamos a constructores, desarrolladores y proveedores de la industria a participar para fortalecer las relaciones entre ellos”, destacó.

Por su parte, Gerardo Lecanda, también organizador, explicó que hay 40 marcas patrocinadoras que contribuirán a que, en su segunda edición, sea también una experiencia inolvidable para los 148 jugadores que participarán, lo que se destaca en los premios, pero también en las amenidades del evento.

“Estamos contentos de colaborar con 40 empresas de muchos rubros para vivir la mejor experiencia para los 148 jugadores. Cada uno ofrecerá alguna cosa, tenemos desde restaurantes, desarrolladoras, entre otras, y en conjunto daremos lo mejor”, subrayó.

El torneo será de un solo día, el jueves 28 de septiembre en el Club de Golf Juriquilla y los premios son:

20 premios de O’ves

Premio a longest drive

Premio a precision drive

Premio al primer Hole In One

Hoyo 5 Carrito de golf GRANT Modelo GR2

Hoyo 9 Camioneta Maserati Grecale C Level

Hoyo 12 Departamento en Irlanda Apartments

Sorpresa para el equipo con mejor actitud

Además de que el evento culminará con una rifa

Finalmente, Gustavo de Echavarri, gerente del Club de Golf Juriquilla, celebró que esta segunda edición se celebre de nuevo en esta sede, esperando se convierta en una tradición, y recordó que el profesional y diseñador del Club, Guadalupe Rodríguez, estará al pendiente de resolver las controversias en el momento.

“Es una modalidad de equipos, son de 4 personas. Estamos siempre respaldados por Guadalupe Rodríguez y él podrá resolver en el acto las controversias. Esperemos que esto siga siendo una tradición en Juriquilla”, expresó.

La inscripción tiene un costo de 5 mil pesos e incluye welcome kit, coffee break, comida y bebida durante todo el torneo, comida de premiación para jugadores, premios, trofeos, regalos y rifa. Salida por escopetazo se dará a las 8:30 de la mañana.