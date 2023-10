MC divide a la oposición política; lo llaman pero lo atacan

La oposición política se dividió de opiniones sobre el trato que deben darle a Movimiento Ciudadano, partido político opositor que, aunque se unió 1 los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en 2018, en este proceso electoral ha decidido evitar unirse al Frente Amplio porque dentro de esta alianza también está el Revolucionario Institucional (PRI).

Mientras que el senador perredista, Miguel Ángel Mancera, y el expriísta, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestaron su oposición a la forma en que los líderes del PRI y el PAN han, por un lado, acusado a MC de corrupción y, por otro, le recriminan el que no quiera unirse al Frente Amplio a pesar de ello.

“MC va a tomar sus propias determinaciones. Hay que respetar. Y si queremos que se unan, no podemos lastimarlos. El mensaje no puede ser de primero hacer descalificaciones y luego convocarlos”, consideró Mancera, mientras que Osorio Ching agregó que, al menos, esperan que respalde a Xóchitl Gálvez.

El también ex priísta que renunció por desacuerdos con el líder del partido, manifestó que, al menos, espera que MC apoye la candidatura de la senadora, pero consideró que no le sorprende que Moreno Cárdenas haya tomado la opción de atacar al partido naranja, contra el que tiene un disputa política en Nuevo León y contra el gobernador Samuel García.

“Ya es muy difícil. Ha habido una irresponsabilidad, en particular de Moreno, incluso de llegar a insultar a un partido al que quieres pedirle que haga una alianza contigo. No parece una conciliación. Yo no esperaba menos de este personaje”, aseguró Osorio.

Por su parte, Moreno Cárdenas respondió que no se ataca a MC, que no pueden ignorar “su comportamiento” y le recriminó que no les haya apoyado en las elecciones de 2021, lo que, según él, habría impedido que alcanzaran la mayoría simple que les permitió reformar la Constitución (en ocasiones con el apoyo de la oposición o alguno de sus partidos). Además, lanzó un mensaje a Mancera:

“Lo que decimos, y lo primero que debería hacer Mancera, es jugarle claro al Frente, que fue lo que dijo de cara a la ciudadanía. Tiene que hacer definiciones políticas. Lo único que está haciendo es que MC le hace el caldo gordo a Morena. La dirigencia está necia y terquedad en dividir a la oposición. A Mancera hay que decirle que hay haha campañas por Xóchitl Gálvez.

Por su parte, Marko Cortés consideró que la alianza con MC se ve lejana y es poco probable que suceda, esto ante la cercanía del cierre de las inscripciones oficiales de las alianzas partidistas en el Instituto Nacional Electoral (INE), pues cabe recordar que, pese a que ya están definidas las dos principales candidaturas presidenciales, el proceso electoral no iniciando en forma.

“Yo ya veo como que no lo van a hacer. Tiene los fecha límite en noviembre. No vemos actitud y deseo de hacerlo. Espero que sea así y ante pongan el interés superior del país y dejen de hacerle el trabajo sucio a Morena de dividir a la oposición”.