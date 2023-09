“Lo están maltratando”, Samuel García es defendido por AMLO

“Lo están maltratando”, así defendió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de que el Frente Amplio por México acusara al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de ejercer violencia política y amenazas en contra de diputados y alcaldes locales del PRI y el PAN.

En ese sentido, el presidente envió un mensaje al mandatario estatal explicando que es complicado lograr la aprobación de todos en un marco democrático, pues en “una dictadura sí, porque con la coerción, con la amenaza, con la censura y la represión, pues la gente se queda callada”.

“Se ha portado muy bien el gobernador Samuel García, aunque lo están maltratando, pero hay que acostumbrarse también a eso, si no la vida no sería vida, y no se puede ser monedita de oro cuando se está trabajando para servir al pueblo, siempre va a haber inconformidad y además eso es consustancial a la democracia”, subrayó.

En contraposición con los líderes del PRI, PAN y PRD, que inclusive llamaron dictador a García, el presidente aconsejó al mandatario naranja mantenerse en los márgenes democráticos y respetar a la oposición, persuadiendo para llegar a consensos.

“Hay que respetar a los opositores y verlos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. No odiar, convencer, persuadir y buscar una convivencia pacífica. Decir: sigue tu camino, ahí la llevas. Ni modo, no pensamos igual, es amor y paz”.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León reviró a las acusaciones del Frente Amplio y obtuvo un aparo para él, su esposa Mariana Rodríguez, y siete familiares más, para evitar que se giren órdenes de aprehensión en su contra, acusando a los partidos de la coalición opositora de ejercer represión política en contra de su gobierno y su familia.

Esto se da también en el marco de la elección presidencial de 2024, pues García manifestó ya su interés por ser el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, pero un congreso mayormente opositor no le permitiría dejar su cargo para contender.

Por ahora, inclusive ha obtenido el respaldo de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y que había manifestado que era necesario que MC se uniera al PRI, PAN y PRD para vencer a Morena.