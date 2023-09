Fueron disparos al aire, no agresión contra madre buscadoras en Sonora: Segob

Pese a que la activista Ceci Flores denunció que madres buscadoras de personas desaparecidas fueron agredidas en Sonora, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, negó que haya sido una agresión directa y explicó que, más bien, habrían sido disparos al aire.

“Se informó, hoy por la mañana, (que) en efecto, no se reportan esas agresiones, hubieron algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión y no fue en el lugar de los hechos. Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión”, explicó Alcalde.

Esto después de que la activista Cecilia Flores explicara en un video que la agresión se realizó en Hermosillo, Sonora, e hizo un llamado a las autoridades federales y al gobernador, Alfonso Durazo, a garantizar su seguridad y los trabajos de búsqueda, siendo que en esta ocasión iban a realizar búsqueda, con picos y palas, de una presunta fosa común.

“Una madre siempre sabe que tiene miedo, pero lo peor, es perder a un hijo. El día de hoy atentaron contra unas madres en Hermosillo, gracias a que iban elementos de la Guardia Nacional, policías estatales, fue que esas madres lograron salir”, explicó en un video en redes fósiles.

La respuesta de Alcalde Luján fue respondida minutos después por la activista, cuestionando si es necesario que disparen directamente contra ellas para que el gobierno sí lo considere una agresión contra ellas, pidiendo que les acompañen en la búsqueda para que, en caso de que se repitan los disparos, puedan volver a decir “no se preocupen”.

“Vuelvo a hacer la invitación a las altas autoridades a que nos acompañen a una búsqueda, les va a dar otra visión de lo que vivimos y quizá si se escuchan disparos, tengan la cabeza fría para decir: ‘no se preocupen, los balazos son en otro lado’”, subrayó en redes sociales.