El periodismo permite preguntar a los dueños de las historias: Fernanda Melchor

En sus libros, Fernanda Melchor cuenta historias de personas a las que tuvo que acercarse y preguntar, personas que además tuvieron que abrirse a ella con una confianza que sólo se puede obtener de una cosa: ser periodista, así lo explicó la escritora veracruzana en el marco del Hay Festival Querétaro 2023.

A su oficio, de la que además ha sido reconocida con el Premio Estatal de Periodismo 2009 de la Fundación de Periodismo Rubén Pabello Acosta, se suma la educación de su madre, la primera mujer conductora de ambulancia en su ciudad que, destacó, era una mujer que resolvía las situaciones “con verbo y carisma”.

“(Un periodista) sabe escuchar a la gente genuinamente. Sabes escuchar a la gente, te cuentan un chingo de cosas desde el fondo de su corazón, están ansiosas por contarte. El periodismo te da una falsa legitimidad de ir, y hacer preguntas. Un periodista tiene la justificación. La segunda parte de este súper poder es la educación de mi mamá, es una mujer de acción y adrenalina, que resolvió todo en base de verbo y carisma”, subrayó.

En sus libros, Melchor cuenta las historias crudas y reales de lo que se ha vivido en Veracruz, siendo el puente entre la realidad y la dialéctica, entre lo que se vive y quien lo leerá en sus libros; destaca, además, que la realidad puede ser sorprendente a cada momento.

“Estaba feo feo. Fue una época de violencia

La realidad te da una cosas increíbles. Te ponen el stand y la noche siguiente y a cuatro cuadras había gente durmiendo en la calle, había una chica de 16 años fajando y bailando en un bar”, explicó.

Por otro lado, Melchor recordó que aunque se considere que este es el tiempo en el que las mujeres están destacando y qué tal vez sus libros no hayan logrado el éxito que tiene si no fuera por la época, es necesario considerarlas de acuerdo a sus particularidades y no incluirlas a todas como si fuera parte de un todo, sino como las representantes de distintas generaciones.

“A veces siento que se dice, ‘ahora es el tiempo de las mujeres’, y no, siempre fue y siempre estuvimos ahí, pero bueno, ahorita hay un interés más grande que hace décadas. A todas las mujeres nos ponen en una misma generación y me siento que, en esta pseudo generación, echamos toda la carne en el asador porque nunca pensamos llegar a lo que estamos ahorita”, finalizó.