No hay ideologización en los libros de texto gratuitos: Olga Sánchez Cordero

No hay ideologización en los libros de texto gratuito y sí se cumplen con los requisitos constitucionales de laicidad y respaldo científico en los contenidos para las infancias, así lo consideró la senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, quien además hizo un llamado a evitar la polarización por un tema que, en su opinión, no debería ser causa de ello.

“Quiero que los padres de familia revisen a profundidad los libros. Es otra manera de enseñar, de acercarse al conocimiento y de construir un México distinto. No veo la ideologización, se está respetando el principio constitucional de laicidad, de conocimiento científico y de educación sexual”, destacó la senadora por Morena.

Al respecto, celebró la comisión revisora que impulsó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, así como el diálogo que también se inició por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para la senadora es necesario que inclusive los padres de familia se involucren para confirmar que no se está ideologizado a las infancias del país.

“Sí, al final el gobernador lo que está proponiendo es que se haga un análisis de los libros y se haga un conocimiento profundo de qué contienen. Es correcto, es importante que se conozcan los libros y que exista esta comisión para hacerse cargo de los temas. El presidente mismo está consiente de que debe haber una mesa de diálogos, porque así lo hizo saber”, subrayó, aunque evitó responder si es muy tarde, pues este diálogo debió realizarse cuando se construían los contenidos.

“¿Por qué tenemos la enorme tasa de embarazos infantiles? Cuando hablo de embarazo infantil es de niñas de entre 10 y 13 años. También la altísima tasa de embarazos adolescentes. Es importante la educación sexual y el conocimiento científico, en un avance a modelos distintos de aprendizaje”.

En ese mismo sentido, hizo un llamado a las fuerzas políticas a no polarizar y, al contrario, escuchar ambas posturas, esto después de las posiciones de actores políticos, en especial del Partido Acción Nacional, que han llamado a no repartir los libros (el caso de los gobiernos de Guanajuato y Chihuahua), o como el del Marko Cortés, líder nacional del PAN, que inclusive llamó a cortar las hojas de los libros en los temas en los que no se coincida.

“Hay disposiciones encontradas y ojalá lleguen a un acuerdo. No podemos estar polarizando ‘que si los libros contienen cuestiones ideológicas o no’, ‘que si la aproximación de la ciencia debe ser distinta’; lo que hay que hacer es escucharnos mutuamente, las objeciones y quienes hicieron los libros”, expresó.

Finalmente, recordó que inclusive en su niñez, los libros de texto han causado polémica por la actualización de los contenidos, en especial por temas de educación sexual. Sin embargo, ante los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes, la senadora consideró indispensable que se mantengan estos contenidos que, pese a todo, siguen causando polémica 50 años después de haberse incluido por primera vez.

“Allá por los años 60, estaba yo saliendo de la primaria. La embestida de los padres de familia… en ese tiempo, el presidente era Adolfo López Mateos y su esposa Eva Sámano, y estaban comprometidos con los libros de texto y estoy viendo una repetición histórica de cuando ellos estaban convencidos de los libros de texto gratuito”, recordó.