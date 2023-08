Kuri y Salazar lanzan Beca Embajadores Bicentenario

Serán al menos 50 los estudiantes de universidades estatales de Querétaro, en áreas como ciencias, tecnologías, liderazgo, ciencias de la salud, entre otras, y con colaboración de centros empresariales y educativos, que podrán acceder a las Becas Embajadores Bicentenario, esto tras la firma de colaboración entre el gobierno estatal y la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en México, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González y el representante estadounidense en el país, Ken Salazar.

Al respecto, el gobernador Mauricio Kuri destacó la necesidad del trabajo entre academia y sector privado para vencer los retos del país, y que se realice un progreso de forma lícita para combatir la inseguridad del país, siendo los intercambios a otros países, en especial EEUU, necesarios para resolver los problemas comunes y los grandes retos del estado y el país, además de ampliar la perspectiva de quienes aprovechan estas oportunidades académicas.

“Las oportunidades no se pierden, solo alguien más las toma. Por eso inscríbanse a esta oportunidad que les está dando el gobierno de EEUU. En este momento de cambio radical, en unos años podríamos llegar a no reconocer al mundo, y quien no se adapte puede desaparecer: tenemos muchos retos, en especial la seguridad. Y Estados Unidos no solo es nuestro vecino, nuestra relación va mucho más allá de la política”, expresó el mandatario.

Asimismo, destacó la buena relación de la entidad con el gobierno norteamericano, pues hay instaladas 540 empresas de ese país en Querétaro, cuya inversión supera los 7 mil millones de dólares de inversión directa.

Por su parte, el embajador Salazar destacó el trabajo de los funcionarios estadounidenses y el del gabinete queretano para lograr este acuerdo, en el marco de un desarrollo económico que ha posicionado a Querétaro en materia de seguridad y, además, en el marco de los planes energéticos que tiene el gobierno estatal.

“Lo que ha hecho con su liderazgo en Querétaro, en los distintos temas que vemos como oportunidades con EEUU, desde la energía hasta la seguridad, nosotros le damos las gracias y un aplauso. He trabajado con los 32 estados y este es un gabinete ejemplar”, celebró.

Por su parte, Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación, destacó que ya el primer año de gobierno se enviaron a 100 estudiantes al extranjero, el segundo año casi se duplicó con 180, con 18 programas internacionales en 8 países. Asimismo, expresó que iniciativas como esta contribuyen a los objetivos educacionales de la administración, entre los que se encuentra, lograr que los queretanos tengan en promedio, al menos, cursada toda la preparatoria.

“El convenio dejará huella duradera en la educación de Querétaro. Los jóvenes de Querétaro ocupan un lugar central y no solo representan los objetivos de la Agenda 2030, sino que son el motor de nuestro estado. Estamos decididos a expandir la duración de los años de educación en la entidad; hoy el promedio ronda la mitad de la escuela preparatoria, aspiramos que al concluir la administración sea norma terminarla”.