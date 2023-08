Álvarez Icaza pide a Kuri recibir a madres buscadoras

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, debe recibir a las madres buscadoras de personas desaparecidas a la brevedad, pues los gobiernos de partidos del Frente Amplio deben poner el ejemplo sobre cómo debe manejarse la política pública en materia de búsqueda de personas, consideró el senador y asesor de la coalición opositora, Emilio Álvarez Icaza.

Al respecto, consideró que la responsabilidad principal es del presidente López Obrador y criticó su política en la materia, denunciando que la actualización del registro de desaparecidos busca “desaparecer a los desaparecidos” eliminado algunos registros; para el senador del Grupo Plural, es necesario que los gobiernos opositores cambien la dinámica que ha mostrado la Federación.

“Es inaceptable lo que hicieron los integrantes de la FGE de Querétaro. Es una ofensa y yo espero que se haga una investigación. Esas mujeres merecen respeto y solidaridad. Ojalá que esa conducta no sea copiada de lo que pasa a nivel nacional, que no reciben a las madres y sí les fueron a pedir el voto. Es grave lo que pasó e inaceptable. Tendría que recibirlas (el gobernador), que el mal ejemplo cunda; yo le pediría al gobernador Kuri que las reciba pronto”, solicitó al que fue su compañero en el Senado de la República.

Asimismo, consideró que el gobierno federal tiene el poder de legislar y realizar las políticas públicas necesarias, pues gobierna la mayor parte de los estados, sus legislaturas locales y el Congreso de la Unión, sin embargo, consideró que los errores de la administración federal no legitiman los errores que se cometan en el ámbito local.

“Hay muchos dilemas, no solo en Querétaro. Tiene más responsabilidad quien más poder tiene. ¿Por qué no lo hacen a nivel federal? Tienen mayoría (en el Congreso) y tiene 23 Congresos (locales). Esto es aplicable al gobierno federal y no por los errores de uno se legitiman los de otros”, explicó.

También, consideró que lo que busca el Frente Amplio es que en el país se funden alternancias que signifiquen “una competencia democrática de virtudes”, es decir, gobiernos que cambien las políticas erróneas de sus antecesores, por lo que consideró una reflexión necesaria entre los partidos de la Revolución Democrática, de la Revolución Institucional y Acción Nacional.

Finalmente, consideró que dado que en las elecciones pasadas, Morena y sus aliados perdieron votos y fueron los partidos opositores quienes obtuvieron la mayoría, es necesaria una unión con Movimiento Ciudadano que ponga límites a lo que consideró un gobierno autoritario y lo que sería una “elección de estado”.