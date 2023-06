AMLO rechaza problemas en suministro eléctrico por ola de calor, pese a evidencias

Pese a que ciudadanos y la prensa nacional han registrado apagones en municipios y colonias por toda la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya problemas de suministro, esto después de que El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declarara Estado Operativo de Alerta.

“No hay ningún problema, ellos lo saben (los funcionarios del Cenace), nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones”, afirmó.

En medio de la histórica ola de calor que vive el país, que ha registrado en algunos estados temperaturas de entre 40 y 45 grados, el suministro eléctrico ha comenzado a registrar fallas por toda la República, y la Cenace declaró Estado Operativo de Alerta, pues el sistema interconectado nacional registró un margen de reserva operativo fue menor del seis por ciento, cuando hace unos meses el margen superaba el 25%.

Sin embargo, pese a las numerosas evidencias, el presidente negó que haya un problema y sostuvo que es una declaración de rutina, acusando además a la prensa de “manipulación” y de mal informar y no hacer periodismo.

“Además de que es nuestra responsabilidad, que no falte la energía eléctrica, yo les digo que no hay problema. Es de rutina, porque hay un margen siempre de reserva, y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada”, justificó el mandatario.

Según la Cenace, ayer el consumo de energía fue de 52 mil megawatts, siendo que se tiene una capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional de 82 megawatts, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) integra solo la mitad, es decir, 41.

Por ahora, la CFE ha hecho llamados a ahorrar energía, recomendado ajustar a 25 grados los aires acondicionados, pues por cada grado su consumo de energía aumenta entre cuatro y seis por ciento, además de verificar que esté bien instalado para aprovechar su funcionamiento al máximo.

Además, pidió aprovechar iluminación natural, secar la rapa con el sol, utilizar focos led, así como ajustar refrigeradores y alejarlos de elementos calientes como estufas y hornos.