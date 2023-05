Atacan con cuchillo a Faustino Armendáriz, exobispo de Querétaro

“Estaba fuera de sí”, así explicó Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez la actitud del hombre de 80 años que hoy, después de la Santa Misa del medio día, intentó apuñalarlo con un cuchillo de 20 centímetros, y que fue detenido por un sacerdote y el sacristán en la Catedral Basílica Menor de Durango capital.

“No fue fuera de la Sacristía. Quienes detuvieron la agresión fueron un sacerdote y el sacristán. Quienes lo inmovilizaron y lo sacaron de la Sacristía fueron ellos. Esto le puede suceder a cualquiera, no solo como persona pública, también como ciudadano. Yo lo vi (al agresor), y me entró el cuchillo (por la espalda), pero no entró a la piel”, informó el sacerdote.

En una rueda de prensa ofrecida en la tarde del domingo, el sacerdote reconoció que tuvo miedo por el ataque y agregó que se levantó una denuncia por intento de asesinato ante la Fiscalía General del estado de Durango.

“Estaba fuera de sí. Lamento mucho este incidente grave porque fue un intento de asesinato. No lo logró, (pero) asusta. Da tristeza, porque cuando no le haces daño a alguien… tuvimos que levantar la denuncia porque es un intento de homicidio”, puntualizó.

Aunque reconoció que aún se siente intimidado, aseguró que únicamente se reforzará la vigilancia en los templos para evitar que se puedan acercar a los sacerdotes con tanta facilidad, pero sostuvo que no se dejará de dar misa.

“Tenemos que seguir viviendo y viviendo sin miedo. Hay que reforzar la vigilancia en los templos, para que no haya acceso así tan fácilmente a un servidor. Asusta, el ambiente es triste”, subrayó.

Asimismo, recordó que cuando fue obispo de Tamaulipas sufrió amenazas, pero este se trataría del primer atentado físico que sufrió y, agregó, perdonaría a su agresor.

“Claro que lo perdonaría. Yo lo vi hasta que lo tenía enfrente y me preguntó ‘¿es usted el señor obispo?’; ‘a sus órdenes’ le dije, y entonces se abrió y lo intentó. Traía una mochila y adentro traía otro cuchillo”.