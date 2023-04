Santiago Nieto calificó de ridículas las acusaciones del PAN

El militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Santiago Nieto Castillo, declaró que las acusaciones que el Partido Acción Nacional (PAN) hizo sobre supuestos actos anticipados de campaña corresponden son “ridículas” y un intento de cortar la libertad de expresión.

“No sé qué daño hace que yo venga a presentar un libro al estado de Querétaro, es lectura, es cultura, en un país donde nos falta lectura, lo que está haciendo el Partido Acción Nacional con esas denuncias es ridículo”, recalcó.

Y es que el titular de la Procuraduría General de Justicia, Santiago Nieto, acudió este sábado a las instalaciones de la dirigencia estala de Morena, para presentar el libro escrito por el canciller, Marcelo Ebrard, titulado: ‘El Camino de México’.

“Yo vengo a Querétaro a presentar un libro de un amigo mío, Marcelo Ebrard, y es un acto de libertad de expresión, es un acto de ejercicio, de cultura y me parece que el Partido Acción Nacional, que en la época del priísmo se quejaba de que no había libertad de expresión, pretenda coartar estos asuntos”, afirmó.

En ese sentido, afirmó que cuenta con los conocimientos necesarios en materia laboral para defenderse de estas acusaciones que violentan el pacto internacional de derechos civiles y políticos en la comisión latinoamericana sobre derechos humanos.

Finalmente, Nieto Castillo aseveró que es una respuesta motivada por el miedo que sienten los militantes del PAN ante la contienda electoral del 2024, donde Morena se sigue perfilando como favorito.

“Pues me parece que tienen miedo, es un tema de que ven cómo Morena va perfilándose para en 2024 tener resultados electorales como se tuvieron en 2018; pero no, no estamos haciendo actos anticipados de campaña”, concluyó.