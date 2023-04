Graciela Juárez no asistirá a la propuesta de regulación del agua de la UAQ

Por: Manuel Rivera

La legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Graciela Juárez, confesó ante medios de comunicación que no asistirá a la entrega sobre el plan de agua de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) debido a una reunión que tiene sobre la Reforma Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

Comentó que sí recibió la invitación por parte de la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, para la presentación del documento “Pautas para la regulación hídrica, desde los enfoques de los derechos humanos y sustentabilidad” que será presentado el día de mañana, sin embargo, por cuestiones de agenda no podrá asistir.

“En efecto, recibimos la invitación, mas no nos han llamado para la confirmación, tu servidora, tenemos justo el viernes a las 11 de la mañana una reunión con la junta de coordinación, entonces no me daría tiempo de estar presente con la rectora” comentó la legisladora.

Aseguró que sí le interesa conocer el contenido de este documento debido a que es importante conocer la opinión de expertos en este tema y puede fortalecer a la ley que regula el agua en el estado de Querétaro, por lo que se encuentra en la mejor disposición para escuchar y analizar este tipo de propuestas sobre el tema del vital líquido.