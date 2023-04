Alliance, de Campus Monterrey, se corona campeón de la sexta edición de “Borregos Esports Cup Office Depot 2023”

Borregos Gaming, la plataforma de esports del Tecnológico de Monterrey, coronó esta tarde a Alliance, de Campus, Monterrey, como campeón indiscutible de la sexta edición de la Borregos Esports Cup Office Depot 2023, torneo nacional que busca encontrar a los mejores equipos de la Institución.

En esta edición, estudiantes de los distintos campus del Tec de Monterrey demostraron sus habilidades y un alto nivel competitivo en uno de los juegos de destreza más grandes de la industria: League of Legends (LoL), videojuego de estrategia inspirado en ‘Defense of the Ancients’.

La sede oficial de este encuentro fue la Esports Arena Borregos ubicada en Campus Guadalajara, logrando la participación de más de 970 estudiantes. Además, se registró una audiencia en línea de más de cuatro mil espectadores, quienes presenciaron una final cardiaca en donde Alliance de Campus Monterrey, logró levantar la copa y posicionarse como el máximo campeón al vencer a Guadalajara (Sin Coach). El tercer lugar fue para Rampage Osiris de Campus Estado de México.

Los ganadores de los tres primeros lugares fueron acreedores de un Notebook Gaming Asus, TUF Gaming Mouse M5, ACER MONITOR GAMING NITRO, Gaming Headset G332, Teclado Mecánico Gaming y un Logitech Ratón de juego Logitech PRO X SUPERLIGHT.

De acuerdo con Luis Raúl Domínguez, decano nacional de Liderazgo y Formación Estudiantil (LiFE), los esports son una actividad lúdica que ofrece a las y los jugadores la posibilidad de desarrollar distintas habilidades y competencias que son fundamentales para la vida profesional y personal.

“En el Tec de Monterrey hemos integrado a los esports como parte de la formación integral de nuestros estudiantes. Esto sucedió porque, a partir de distintos estudios, encontramos que los deportes electrónicos fortalecen en ellas y ellos su capacidad en la resolución de problemas, incentivan el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, generan pensamiento estratégico, toma de decisiones en ambientes dinámicos e inciertos y además se logran actitudes positivas de socialización, autoconfianza, resiliencia, coordinación motriz y memoria. Enhorabuena a Alliance, campeón de la sexta edición de este torneo”, agregó Domínguez.

En agosto de 2019, el Tec inauguró en Campus Guadalajara, la Esports Arena Borregos, la primera arena universitaria de América Latina. Este hub ha permitido que los estudiantes se capaciten en esta disciplina y adquieran habilidades complementarias durante su formación profesional.

Como parte del impulso a los deportes electrónicos universitarios, se creó ‘Borregos Gaming’, que a través de iniciativas nacionales e internacionales fortalece la pasión por los videojuegos. Aunado a ello, se fundó el ‘Borregos Gaming Squad’, grupo de estudiantes que, a través de transmisiones en el canal de Twitch de Borregos, comparte contenido de valor en materia de esports, además de enriquecer la vivencia de los proyectos y torneos nacionales.