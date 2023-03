Mauricio Kuri llama a la ciudadanía a reconocer el esfuerzo de los policías

El mandatario estatal, Mauricio Kuri González, señaló que la nueva imagen de la Policía Estatal (PoEs) debe estar acompañada de un reconocimiento de la ciudadanía, pues a pesar de que pude a haber malos elementos, han realizado una gran labor y evitado que ingrese el crimen organizado a nuestro estado.

“Es muy fácil criticar, el día de ayer que hicimos nuestra presentación me metí a ver algunos comentarios que decía la gente y decían comentarios lastimosos para nuestra policía (…)lo que un policía se rifa todos los días hay que reconocérselo, no digo que no pueda haber malos elementos”, reiteró.

Asimismo comentó que diferenciar las patrullas y el equipamiento de las policías municipales es una idea que se ejecutó de forma deliberada para reconocer el esfuerzo que la PoEs realiza; sin embargo, aseguró que espera que su labor sirva de ejemplo para los municipios y sobre todo para que sigan invirtiendo en seguridad.

“Yo si quise que se distinguiera la policía del estado por el gran esfuerzo que hemos estado haciendo, también te digo que tenemos una gran relación con las policías municipal y una gran coordinación con las demás policías”, afirmó.

Finalmente el gobernador hizo de nuevo el llamado a la ciudadanía para respetar a los elementos policiales por su entrega, lo que ayudaría a cambiar la imagen que se tienen de estas autoridades desde la raíz:

“Es muy importante que los ciudadanos me ayuden y nos ayudemos para dignificar a la policía, respetar a la policía, confiar en la policía y que de verdad veamos a la policía como nuestro amigo nuestro protector y ese tiene que ser el distintivo que tenemos que tener en el gobierno del estado”, concluyó.