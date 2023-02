Perú retira a embajador en México por declaraciones de AMLO

La presidenta interina del Perú, Dina Boluarte, anunció que el embajador de su país en México será retirado debido a las declaraciones de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien en numerosas ocasiones la a acusado de mantener un gobierno ilegítimo.

“He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador de los Estados Unidos Mexicanos y, de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios” , informó la mandataria.

Esto, después de que López Obrador se negara a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico a la actual mandataria de Perú, Dina Boluarte, pues considera que encabeza un gobierno “espurio” y “antidemócrata” y, de hacerlo, de cierta manera representaría legitimar el golpe de estado contra Pedro Castillo, ex mandatario encarcelado por intentar disolver el congreso de ese país.

“Fue un acto ilegal, antidemocrático, arbitrario, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Yo no quiero entregar la presidencia a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo de Río. Yo no quiero legitimar un golpe de Estado”, sentenció el mandatario, también debido a las críticas que el gobierno peruano ha recibido por el manejo de las protestas en favor de Castillo y que ya dejaron más de 60 muertos.

Estas declaraciones son parte de una serie de respaldos públicos de López Obrador a el maestro rural, de tendencia izquierdista, que, según el presidente, fue destituido debido a “un golpe del conservadurismo” de forma ilegítima y antidemócratica, por lo que en reiteradas ocasiones ha pedido la libertad del político peruano y, además, anunció que se le daría asilo político de ser necesario -a su familia ya se le otorgó y se encuentra en México-.

“Fue un acto ilegal, antidemocrático, arbitrario, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Yo no quiero entregar la presidencia a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Río. Yo no quiero legitimar un golpe de Estado”, subrayó el mandatario sobre el entregar la Alianza del Pacífico al Perú.

Al respecto, Boluarte ha pedido en numerosas ocasiones que López Obrador deje de inmiscuirse en los asuntos internos de su país y rechazó enérgicamente las declaraciones del mandatario mexicano, sin embargo, otros gobiernos como el de Colombia, Chile, Bolivia y Brasil -todos gobernados por presidentes de izquierda-, han manifestado su preocupación por el golpe de estado que tumbó a Castillo y por el hecho de que el Congreso y Dina Boluarte se nieguen a acelerar un adelanto electoral, así como por la represión de las protestas en el sur del país.

“Rechazo enérgicamente las secreciones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula (…) sobre mi Gobierno”, subrayó.