AMLO llama “espuria” a presidenta de Perú Dina Boluarte

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se niega a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico a la actual mandataria de Perú, Dina Boluarte, pues considera que encabeza un gobierno “espurio” y “antidemócrata” y, hacerlo, significaría legitimar el golpe de estado contra Pedro Castillo.

“Fue un acto ilegal, antidemocrático, arbitrario, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Yo no quiero entregar la presidencia a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo de Río. Yo no quiero legitimar un golpe de Estado”, sentenció el mandatario.

Cabe recordar que México estuvo a punto de entregar la presidencia de dicha alianza a Pedro Castillo, sin embargo, el Congreso de su país le negó el permiso para asistir a la Ciudad de México a recibirla y, antes de que los presidentes de México, Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Borich, pudieran asistir a Perú, se dio la destitución del mandatario peruano cuando este intentó disolver su legislatura y lo encarcelaron, situación que fue calificada por López Obrador como “un golpe de Estado técnico”.

“Estamos buscando la manera de entregar la presidencia. Le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron en esto que yo considero un golpe de Estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía”, recordó al respecto el mandatario.

Desde entonces, el nuevo gobierno peruano ha estado acusando a López Obrador de interferir en sus asuntos internos, y este nuevo enfrentamiento se dio porque Dina Boluarte pidió, en un mensaje televisado, que se le entregase ya la presidencia de la Alianza del Pacífico, pues la actitud del presidente está afectando “el desarrollo” de los cuatro países.

“Por esa situación política del presidente del norte, de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico, porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y, además, que tienen carpetas fiscales que están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore”, sentenció.