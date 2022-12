Se habría dado asilo a expresidente de Perú destituido tras “autogolpe”: Marcelo Ebrard

Ciudadanos peruanos bloquearon embajada de México en Perú ante los rumores de que Castillo pediría asilo en nuestro país, confirma en canciller, sin embargo, el ahora ex mandatario peruano no ha solicitado el asilo a México

La tradición de política exterior mexicana dicta que se le concederá asilo a todo aquel que considere que está siendo perseguido por cuestiones políticas, por lo que se le habría otorgado a Pedro Castillo, ahora expresidente del Perú, destituido y detenido por lo que en su país se ha calificado como “autogolpe de estado”, aseguró el canciller de la República, Marcelo Ebrard Casaubón.

“Se ha manejado de hace mucho, vi mensajes de ese tema desde hace meses. La posición de México es invariable, si alguien pide asilo, México lo concede, es muy raro que no concediéramos asilo a alguien que sienta que está siendo perseguido políticamente, esa es nuestra tradición y lo haríamos”, subrayó el funcionario federal.

En ese sentido, Ebrard aseguró que el ex presidente peruano no solicitó el asilo al país e informó, la situación en la Embajada de México en Lima es normal, esto después de que ciudadanos y policías de aquel país bloquearon la entrada de dicho recinto con la intención de evitar que Castillo entrara a pedir asilo político, rumores que circularon y que fueron confirmados por el embajador mexicano, Pablo Monroy.

“Yo no estoy en comunicación con el presidente Castillo, el día de hoy no he hablado con él, no les puedo dar más detalles de eso, pero estaré atento. (Sé que) la situación en la Embajada (en Perú) es que era normal. Lo que me reportó el embajador Pablo Monroy es que empezaron a llegar vehículos, primero con civiles y luego llegaron policías. Pero él no sabía qué pasó, supuso que a lo mejor iba a llegar el presidente Castillo, eso es lo que sabemos hasta el momento”, informó.

También, el canciller aseguró que no se posicionará de uno de los lados del conflicto peruano, asegurando que la política mexicana se basa también en la no intervención, evadiendo opinar además sobre el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó la destitución de Castillo asegurando que se debía a intereses de “elites económicas y políticas”, subrayó.

“Nosotros sostenemos y vamos a guardar una posición de no intervención. No voy a calificar a unos y a otros porque no le corresponde a México”.

Pedro Castillo fue destituido por el Congreso de su país esta mañana después de que éste lo disolviera y anunciara el establecimiento de un gobierno que actuaría por decreto sin un poder legislativo activo, sin embargo, este proceso no fue apoyado por la mayor parte de los Congresistas, partidos políticos y Fuerzas Armadas y de seguridad política de su país, por lo que después fue arrestado cuando trataba de huir, se dice, a la Embajada de México en Lima.