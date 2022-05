Reporta CATEM Más de 100 quejas por falta de pago en utilidades

Solicitarán caratulas fiscales de las empresas para apoyar a trabajadores

Tan solo en una semana más de 100 trabajadores se han acercado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) para solicitar orientación e información sobre el pago de utilidades, pues muchas ponen pretextos para no cumplir con esta obligación, afirmó el secretario general de la CATEM en Querétaro, Erik Osornio Medina.

“Hemos detectado en una semana más de 100 trabajadores que no reciben utilidades, que su sindicato no los apoya y que la empresa se desentiende, es un numero alto en una semana a través de redes sociales, en reuniones que hemos tenido y de forma directa, es un tema grave porque seguramente hay sindicalismo blando y de protección que defiende a las empresas, no está mal que las defiendan pero sin sacrificar los derechos de los trabajadores, entonces vamos a iniciar nosotros los procedimientos para solicitar las caratulas fiscales de las empresas y en su caso de tener razón los trabajadores, apoyarles en que reciban sus utilidades”.

Las empresas argumentan como que son empresas con capital extranjero y no tienen obligación de pagar utilidades o debido a la pandemia, donde buscan engañar a los trabajadores porque no tienen un sindicato que lo defienda.

Incluso recordó que durante la pandemia muchas empresas recibieron más utilidades, por lo que los trabajadores deben estar pendientes de este proceso.

“Nosotros ya iniciamos procesos cuando la gente nos busca y quiere el apoyo iniciamos el procesos pidiendo la caratula fiscal que entrega la empresa a Hacienda y ahí vamos a hacer los cálculos, vamos a ver si se les dieron o no, si no se les dieron tenemos que pelear que se les entreguen y si les dieron menos tenemos que pelear que se les entregue lo justo”.

Finalmente Osornio Medina invitó a los trabajadores que tengan alguna duda a acercarse a la CATEM, ya sea a través de redes sociales de la CATEM Querétaro para solicitar orientación e información sobre este proceso.