Informe sobre ovnis de EUA: ¿hay vida en otros planetas?

El gobierno de Estados Unidos todavía no tiene explicación científica para la mayoría de los fenómenos aéreos no identificados reportados durante casi 20 años, y que han sido investigados por un grupo especial del Pentágono. así lo detalló un informe de nueve páginas publicado por la Office of the Director of National Intelligence.

El que no haya explicaciones sobre estos fenómenos aéreos no identificados, alimenta las teorías sobre que existe vida en otros planetas, indicó el diario The New York Times. No obstante, los funcionarios del gobierno estadounidense se han negado a reconocer la posibilidad de que los fenómenos podrían ser naves extraterrestres, pues argumentan que es una señal poco probable de esa explicación; incluso, el informe recalcó que no hubo evidencia que afirmara que los fenómenos inexplicables sean naves espaciales extraterrestres.

Según la información publicada por el NYT, desde el 2004, se han recopilado 143 informes que permanecen sin explicación. Veintiuno de ellos son de fenómenos desconocidos que involucran 18 episodios, posiblemente demuestran capacidades tecnológicas que son desconocidas para los Estados Unidos, por ejemplo, objetos que se mueven sin propulsión observable o con una aceleración rápida que se cree que está más allá de las capacidades tecnológicas de Rusia, China u otras naciones terrestres.

Aunque no hay evidencia de que alguno de los episodios involucre programas secretos de armas estadounidenses, tecnología desconocida de Rusia o China o visitas extraterrestres, el informe del gobierno no descartó esas explicaciones.

Sin embargo, la Office of the Director of National Intelligence, se niega a sacar conclusiones, pues señaló que los informes disponibles son “en gran parte inconclusos” y refirió que los “datos limitados e inconsistentes crearon un desafío en la evaluación de los fenómenos“. Asimismo, el informe recalcó que el número de avistamientos era demasiado limitado para un análisis más detallado.

Para el NYT, el hecho de que no se llegara a una conclusión sobre los episodios inexplicables, cuestiona la seriedad con que el gobierno de Estados Unidos había tomado en cuenta estos fenómenos y si había reunido la experiencia científica adecuada para examinarlos. No obstante, los funcionarios del gobierno, informaron que desarrollaron un plan que, si se dispone de fondos adicionales, podría derivar en un mejor programa para observar y recopilar datos sobre futuros fenómenos inexplicables.