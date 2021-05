Pide Ruiz Olaes que el TEEQ sea imparcial

El líder morenista señaló que el arbitro electoral ha sido parcial a la hora de imponer sanciones por actos anticipados de campaña

Mauricio Ruiz Olaes, delegado estatal en funciones de presidente de Morena, pidió al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) ser imparcial en las sentencias impuestas por actos anticipados de campaña, esto luego de que sancionara al partido con una multa de 44 mil 810 pesos por esta razón.

En entrevista, indicó que el TEEQ no ha sido un árbitro justo al no sancionar de igual forma al candidato panista, quien, afirmó, también tuvo actos anticipados de campaña.

“Hacemos un llamado, más allá del tema de los 44 mil, es el tema de que pareciera que el tribunal no ha sido un árbitro justo. El tema de que no es posible que nos hayan salido en la resolución en negativo en tres municipios donde Morena tiene mucha aceptación, uno de ellos que somos gobierno en Ezequiel Montes. Entonces este tipo de acciones cuando el candidato de Acción Nacional a la gubernatura ha hecho actos anticipados de campaña, ahí pareciera que no existe la ley”, indicó.

Ruiz Olaes enfatizó que la multa fue para el partido y no para la candidata morenista, y sobre la sanción contra el candidato a la capital, Arturo Maximiliano García Pérez, detalló que esta sí tendrá que ser pagada por este último debido a que no era candidato ni precandidato cuando se cometió la falta.

Al respecto, Maya García señaló que no ha sido notificada de esta sanción y afirmó que en ningún momento ha cometido alguna falta, por lo que señaló que analizarán impugnar la sentencia del TEEQ.

“Como ya les he dicho, a mi manera de ver el órgano electoral no se ha portado bien con Morena, nos ha estado golpeando en la campaña. Las autoridades electorales son del estado y así lo decidieron, por eso es que en otros momentos, y ahora de nueva cuenta, yo vuelvo a pedir a las autoridades electorales que se porten a la altura de las circunstancias, lo único que estamos pidiendo es que cumplan con su deber de cuidar la elección”, finalizó.