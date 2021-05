Instalación de artesanos en Centro Histórico debe dialogarse con comercio establecido: A. Maximiliano

El candidato morenista a la alcaldía de Querétaro se comprometió a abordar este tema, a la par que señaló que “no debería politizarse”

La instalación de comerciantes artesanos en el Centro Histórico tendría que ser organizada y socializada con el comercio establecido, afirmó Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a presidente municipal de Querétaro por Morena.

El candidato morenista destacó que la propuesta de los comerciantes es poder instalarse en algunas plazas públicas con la intención de dar a conocer los procesos reproducción de sus artesanías así como ofrecer talleres y, a su vez, generar ventas.

“El talento del político, del administrador público, tiene que ser conciliar intereses donde sea posible, por eso no podemos ir con un no de salida, esto no quiere decir que no se vaya a atender a las personas que están en contra, escuchar también sus razones“, señaló.

García Pérez indicó que este tema no debe politizarse y, por el contrario, indicó que debería reconocerse el trabajo y esfuerzo de los artesanos queretanos, quienes, incluso, no reciben regalías de la muñeca Lele que ellos mismos crearon.

El candidato reiteró que esta propuesta deberá socializarse con cada comerciante establecido, además de señalar que a la par deberá trabajarse para garantizar que existan condiciones para todos los comerciantes y habitantes de la zona, quienes han manifestado la falta de bahías de carga y descarga, licencias de funcionamiento, ruido, entre otros.