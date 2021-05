Celia Maya se compromete a impulsar la inversión extranjera

Entre sus propuestas destacó las referentes a seguridad, el transporte y el tema del agua en la entidad.

Celia Maya aseguró ante miembros del sector productivo un programa de invitación a la inversión extranjera.

“Vamos hacer una invitación a que vengan, no vamos ir de paseo […] antes de que vayan a venir les vamos a poner las condiciones si es una empresa que va a deteriorar todo el medio ambiente, no la vamos a aceptar” puntualizó.

Parte de la estrategia de inversión de empresas extranjeras contempla el cuidado al medio ambiente y los beneficios que reporte para generar empleos “queremos que se beneficien todos”, refirió la candidata de Morena.

La tarde de este viernes la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) Querétaro; celebró un encuentro entre el sector productivo y los candidatos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el que participó la candidata a la gubernatura del estado Celia Maya García.

Quien aseguró que su administración – de resultar electa- tendrá una visión social, donde se buscará evitar el desperdicio, gastar en lo necesario, transparencia y rendición de cuentas.

“Voy por el proyecto de Morena, la política es todo lo que tiene que ver con la ciudad y nuestras necesidades públicas.

Había crecimiento pero no el desarrollo necesario, mucha gente va quedándose atrás. No voy a acabar con las empresas ni quitarle a los que tiene, solo tratar de que no quede gente rezagada” defendió la candidata morenista y magistrada jubilada.

Entre sus propuestas destacó las referentes a seguridad, el transporte y el tema del agua en la entidad.

En cuanto al primero lanzó la propuesta de la policía comunitaria; para reducir el distanciamiento entre autoridad y ciudadanía, y está pueda confiar en los elementos policiacos y a su vez e policía se sienta parte de la comunidad y sea empático.

“Recurriremos a todos los adelantos en tecnología, para conservar la paz y tranquilidad de los ciudadanos.

Revisaremos las condiciones de los policías, equipo y sueldo. Colaborar con gobiernos de otros estados y blindar a Querétaro”.

La movilidad y el transporte, buscará eficientar y ampliar el ya existente sin embargo, propuso alternativas como sistema ferroviario interurbano y la creación de un metro.

Este último sería un proyecto a largo plazo, aclaró “A final de gobierno tener una línea pero ya quedará el proyecto para el Querétaro del futuro”.

En cuanto a la escasez de agua que azota al estado, Celia Maya, hizo especial referencia a su estrategia de captación de agua- en alguna proporción- como medida obligada para todos los hogares, así como el uso y rehabilitación de agua superficiales.

Finalmente, se le cuestionó sobre el tema de pobreza extrema en el estado de Querétaro a lo que respondió que no precisaba de tener datos de medición exactos “cuando llegue al gobierno haré los estudios” pues aseguró sabe que el problema persiste y buscará erradicarlo.