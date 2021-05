Avala Arturo Maximiliano García intervención de autoridades de seguridad el 6 de junio

El candidato morenista se solidarizó con el candidato petista, Waltter López, quien fue víctima de actos homofóbicos en su domicilio

Cualquier acto que garantice la seguridad, paz, tranquilidad y respeto al voto el día de la jornada electoral es importantísimo, aseguró Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a la alcaldía de Querétaro por Morena. Lo anterior, en el contexto de violencia política que se ha registrado en el país durante este proceso electoral.

Para Maximiliano García, es importante que intervengan autoridades de seguridad el día de la jornada para que Querétaro continúe considerado como un estado democrático.

Asimismo, calificó como “grave” los actos de homofobia de los que fue víctima Waltter López, candidato por el Partido del Trabajo (PT).

“No sabía esa situación y me parece muy grave porque Querétaro tiene que avanzar hacia la tolerancia, y me parece muy grave que una situación así sucediera; toda mi solidaridad con Waltter”, dijo.

Esta mañana, Waltter López denunció que el viernes una persona llegó a su domicilio dando patadas a su puerta y gritando insultos homofóbicos.

“Al día de hoy, nosotros no hemos tenido ningún altercado, hasta el día de hoy, y me da mucho gusto y creo que lo celebro, no sé de compañeros, pero lo que me sorprende es la situación de Walter hoy y reitero que lo lamento”, añadió Maximiliano García.

Cuestionado sobre la presentación de su declaración 3 de 3, que comprende las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, el candidato morenista señaló que hasta el momento no la ha realizado pues argumentó que “se trata de un formato distinto”.

“No la he realizado porque entiendo que el formato jurídicamente tiene un contexto distinto, pero lo revisamos y lo presentamos, no hay ningún tema. En el instituto, incluso, nos piden una relación patrimonial y la hicimos con el registro”, indicó.

Sin embargo, aclaró que siempre ha estado dispuesto a presentar sus declaraciones patrimoniales. “He sido funcionario en otros momentos y mis declaraciones, de entrada, siempre las tengo. Que se preocupen quienes no tienen sus bienes a su nombre y yo tengo todos mis bienes a mi nombre”, concluyó.