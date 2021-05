Arranca registro para que personas de 40 a 49 años puedan ser vacunadas contra COVID-19

López Obrador informó que la vacunación comenzará la primera semana de junio y se estima aplicar el biológico contra la COVID-19 a 11.4 millones de personas

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal habilitó este jueves el portal de registro para la vacuna por COVID-19 para personas de 40 a 49 años de edad.

Todas las personas que cumplan con la edad previamente mencionada deben de ingresar al sitio y registrarse, ya que será en junio cuando arranque la jornada de vacunación para las personas de 40 años y más, un mes antes de lo que inicialmente habían anunciado las autoridades federales.

En el sitio deberán ingresar su Clave Única de Registro de Población (CURP), llenar sus datos e indicar la entidad de referencia a la que pertenece, el código postal y un correo electrónico. Luego de ingresar todos tus datos, el portal te arrojará un folio el cual deberás guardar y tenerlo listo el día de la vacunación.

Esta mañana, en la conferencia de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador informó que la vacunación comenzará la primera semana de junio y se estima aplicar el biológico contra la COVID-19 a 11.4 millones de personas. Asimismo, la vacunación continuará con la población de mujeres embarazadas y adultos mayores.

En el contexto local, la Secretaría del Bienestar en Querétaro todavía no ha anunciado la fecha exacta en que comenzarán la vacunación para este grupo de edad, sin embargo, la titular de la dependencia, Rocío Peniche Vera, pidió paciencia y no descartó que la vacunación para personas más de 40 años no se realice de acuerdo a los calendarios federales.

Para ello es importante que la población en Querétaro que pertenece a este grupo de edad esté al pendiente de la página de Facebook Secretaría de Bienestar Querétaro para conocer las fechas y los detalles de la jornada de vacunación en el estado, por lo pronto ya puede registrarse en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.