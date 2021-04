Querétaro pasa a Escenario A y se mantendrá así hasta el 9 de mayo

A partir de hoy, Querétaro transita al Escenario A, determinaron Comité Técnico de Salud, quienes evaluaron que se ha registrado una disminución sostenida en sus principales indicadores, tales como el promedio de casos activos, la positividad y la ocupación hospitalaria.

Las medidas correspondientes al Escenario A se mantendrán vigentes al menos hasta el próximo domingo 9 de mayo; el Comité realizará una evaluación permanente y la continuidad en dicho escenario dependerá de la actuación responsable de los diferentes actores de la sociedad, del respeto a las medidas sanitarias para mitigar la transmisión y del propio comportamiento de la enfermedad

El Escenario A tiene como objetivo permitir a la población avanzar hacia la nueva realidad con un enfoque congruente y sentido de corresponsabilidad para acelerar la recuperación económica del estado, privilegiando, en todo momento, la salud de las personas.

El Comité Técnico de Salud acompañó esta decisión con un llamado a no confiarse, a no bajar la guardia y a permanecer atentos a los efectos que podría tener el incremento de la movilidad social en el comportamiento de la enfermedad, sobre todo ante la proximidad de celebraciones como el Día del Niño y el Día de las Madres; “el tránsito hacia el Escenario A no quiere decir que el fenómeno se encuentre contenido”, aclararon.

Entre los acuerdos se recomienda que las autoridades municipales ejecuten las acciones jurídicas y administrativas necesarias para la regulación de las actividades precisadas en los puntos anteriores, con la finalidad de combatir la propagación de la enfermedad de COVID-19.

El Comité Técnico de Salud también acordó suspender los filtros sanitarios colocados en distintas vialidades carreteras de Querétaro, a fin de reorientar los esfuerzos del personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud a otras funciones.

Durante la sesión los representantes del Comité recordaron que la pandemia sigue activa, y en ese sentido reiteraron el llamado a la ciudadanía para que esté pendiente de la agenda de vacunación en el estado, a fin de conocer las fechas y sedes que apliquen para cada municipio.

A quienes ya recibieron la primera dosis, les recordaron que se encuentran parcialmente protegidos, hasta que reciban el refuerzo por medio de la segunda aplicación, reiterándoles que deben seguir respetando todas las medidas de prevención sanitaria que ya conocen: usar adecuadamente su cubreboca, lavar constantemente sus manos con agua y jabón o usar alcohol gel, tomar su sana distancia y ventilar los espacios en los que se encuentren.