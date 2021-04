Más apoyo para la UAQ y posibilidad de metro en Querétaro, propone Celia Maya

La candidata de Morena señaló que ha llegado la hora de que el estado sea gobernado por una mujer

Llegó la hora de que Querétaro sea gobernado por una mujer, afirmó Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro, ante las más de 100 personas permitidas que se dieron cita a su mitin celebrado en Plaza de Armas, en el centro histórico de la capital.

Durante su discurso, la candidata pidió el voto de la población que tiene sed de justicia y se comprometió a brindar apoyo a la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, cabe señalar que está analizando proponer, nuevamente, un metro para mejorar la movilidad en la entidad.

“Lo he hecho en otras ocasiones y esta es la tercera vez que participo en la búsqueda de la gubernatura y esta vez, amigas, amigos, es la de la victoria. Querétaro merece un mejor gobierno, con Morena en la gubernatura lo tendrán. Mi candidatura no es de oportunidad porque he luchado desde hace mucho tiempo por un cambio efectivo“, sentenció.

Al grito de “Celia gobernadora“, Maya García destacó la cercanía y respaldo que ha brindado a Andrés Manuel López Obrador, y añadió que que quiere ser gobernadora para poner en marcha la 4T en Querétaro.

“Yo pido a las queretanas y queretanos que me den su respaldo en las urnas porque tengo los merecimientos, la trayectoria, la visión y defiendo el proyecto de Morena, el que ha de conducir a una sociedad más justa, más democrática, más solidaria, menos desigual, un país con gente que tenga mejores condiciones de vida“, externó.

Posterior a su discurso, y con un fuerte operativo se seguridad, Celia Maya recorrió el andador 5 de mayo para saludar a las y los comerciantes, para dirigirse al jardín de La Corregidora, donde la esperaban cientos de militantes y artesanas indígenas.

Acto seguido se trasladaron al Teatro de la República para después despedirse al ritmo de banda y el jingle de campaña.

En el evento estuvieron presentes Mauricio Ruiz Olaes, coordinador de campaña de Celia Maya; Jesús Méndez, presidente de Morena en Querétaro, y Pablo González Loyola, dirigente de la organización Felipe Carrillo Puerto, así como más de 500 militantes y simpatizantes de Morena y Celia Maya.