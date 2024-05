Propone ‘Chema’ Tapia agilizar y abaratar permisos municipales para negocios

En reunión con empresarios tortilleros se identificó que uno de los principales problemas de los negocios capitalinos es el alto costo de los trámites burocráticos para lograr la apertura, por lo que sería conveniente agilizarlos y reducir sus costos, propuso José María ‘Chema’ Tapia Franco, candidato a la alcaldía de Querétaro por los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Como explicó Camilo Barrios, líder de la Federación de Productores de Maíz y Tortilla de Querétaro, la inversión mínima en la apertura de una tortillería ronda los 400 mil pesos y, en ocasiones, no pueden abrir debido a que los permisos municipales pueden tardar hasta tres meses en obtenerse, por lo que Tapia Franco se comprometió a cambiar esta situación de llegar a la alcaldía capitalina.

“Las unidades de negocios como tortillerías y la venta de masas es de los principales sustentos alimentarios de las familias queretanas y estas trabas en el otorgamiento de sus licencias de funcionamiento o renovación, pues crea un clima de incertidumbre. Haremos una simplificación con las tecnologías del siglo XXI”, señaló.

En ese sentido, señalaron que en trámites se pueden llegar a gastar hasta mil 500 pesos, sin embargo, para los comerciantes sería más conveniente reducir los tres meses que se necesitan para poder abrir, como licencia de funcionamiento, protección civil y uso de suelo, por lo que también el hecho de digitalizar los trámites funcionaría para reducir los tiempos.

“Y los costos, los dictámenes de Protección Civil (PC) deberían estar a cargo del Ayuntamiento y de la dirección de PC y no generar empresas que tengan que hacerlo, generando así mejoras a los ciudadanos. Todos los comerciantes del centro histórico tienen también el mismo problema”, señaló.

Por otro lado, reafirmó que buscará revocar la concesión del sistema de recolección de basura, eliminando el requisito de firmar un convenio con la empresa a la que se concesionó el servicio en sexenios pasados y realizando una nueva forma de cobro y montos distintos a los negocios capitalinos.

“Hay un cobro excesivo del servicio de recolección de basura cuando no producen más de 400 kilogramos al mes y se les cobran como si, sí lo produjeran. Se paga en mil 200 y mil 500 pesos mensuales y está condicionado a que, si no se tiene el contrato con la empresa concesionaria, no se les da licencia de funcionamiento”, señaló.