El combate a la corrupción, austeridad y las desigualdades sociales me hacen coincidir con la 4T: Arturo Maximiliano

“Hay tres elementos que me hacen coincidir y abanderar la 4T: el combate a la corrupción, la austeridad y las desigualdades sociales”, aseguró Arturo Maximiliano García, candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro.

En el conversatorio “Diálogos Ciudadanos” que condujo Celia Maya García, candidata a la gubernatura del estado de Querétaro, Arturo Maximiliano García platicó sobre los motivos por los cuales le hicieron sumarse a Morena.

“A partir de la existencia de la 4T hay tres elementos innegables: existe una gran corrupción en México y que es un principio importante porque es un mal enraizado; los gobiernos más austeros y hay que aminorar la desigualdad que existe entre los que tienen y los que no tienen y estoy hablando de Querétaro”, declaró.

Asimismo, dijo que dejó de militar en el Partido Acción Nacional (PAN) porque las afinidades ideológicas ya no eran compatibles con las suyas; recalcó que su salida la hizo con elegancia, sin quema de credenciales y sin escándalos, pues aseguró que durante el tiempo que militó ahí siempre cumplió éticamente con su trabajo.

“Vi que se perdió esta mística que tenía, digamos de pensamiento, y en un momento, hace tres años y cachito dejé de militar en Acción Nacional y libremente, como debe de ser, cada ciudadano tiene el derecho constitucional de entrar a una asociación y dejar de estar en ella cuando ya no pensamos que cumple con lo ideales que en algún momento compaginamos”, subrayó.

Aunado a esto, el candidato a la presidencia municipal de Querétaro le hizo saber a Celia Maya García las razones por las cuales se identifica con ella, que tiene que ver con la preparación y la honestidad de Maya García.

“Me identifico mucho con usted porque creo que a usted le ha apostado mucho a prepararse, actualizarse y ofrecer este esquema de honestidad, que no solamente es no agarrar lo que uno no debe, sino la honestidad en el desempeño de una función pública”, añadió.