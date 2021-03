El feminismo es un movimiento complejo que, a grandes rasgos, lucha por erradicar la violencia y la discriminación en todos los aspectos de la vida hacia las mujeres y niñas. Aquí te presentamos algunas de las mujeres más influyentes del feminismo durante la última década

El feminismo es un movimiento complejo que, a grandes rasgos, lucha por erradicar la violencia y la discriminación en todos los aspectos de la vida hacia las mujeres y niñas. A lo largo de la historia han existido momentos cúspide de este movimiento: las olas del feminismo. Cada una ha contado con dignas representantes, mujeres que desafiaron las reglas de la época y abrazaron la causa para avanzar en la lucha.

Aquí te presentamos algunas de las mujeres más influyentes del feminismo durante la última década:

Chimamanda Ngozi Adichie: escritora y feminista nigeriana. Chimamanda ha luchado toda su vida contra el machismo y la discriminación racial de su contexto. Es más conocida por ser autora del libro titulado “Todos deberíamos ser feministas”, el cual ha vendido más de un millón de copias en todo el mundo y ha evidenciado la enorme brecha de género que persiste en la sociedad a nivel internacional. El texto fue resultado de una TEDxEuston, realizada en 2012 en el continente africano; dicha presentación provocó polémica y un gran interés sobre la vida y filosofía de esta gran mujer.

Tarana Burke es una activista por los derechos civiles estadounidense, quien fue reconocida por haber fundado el movimiento social Me Too. En 2006, comenzó a utilizar la frase “Me Too”en las redes sociales -específicamente twitter- para hacer conciencia sobre el abuso y la agresión sexual en la sociedad, al siguiente año, el hashtag #MeToo se hizo viral en Estados Unidos posteriormente mujeres de todos los países, incluyendo México, comenzaron a utilizarlo. Actualmente, Burke es la directora de la organización Girls for Gender Equity en Brooklyn.

Nuria Varela es una escritora, profesora y reportera española, quien ha dedicado gran parte de su trabajo al feminismo. Ha formado parte de la esfera política de su país, procurando avanzar desde lo legislativo en la erradicación de la violencia y discriminación en razón de género. Es mundialmente reconocida por ser autora de los libros “Feminismo para principiantes y Cansadas”.

Marcela Lagarde es una académica, antropóloga e investigadora mexicana, quien desde su formación se ha posicionado como una representante del feminismo latinoamericano. Se ha dedicado al estudio antropológico de la condición femenina y ha realizado numerosas publicaciones, su trabajo versan torno a temas como: la sexualidad, amor, poder, trabajo, violencia, religión, derecho, maternidad, sororidad, todo con una constante perspectiva de género.

Finalmente mencionaremos a Las Tesis, un grupo de mujeres jóvenes que han tenido una gran presencia. El colectivo interdisciplinario chileno se volvió viral en redes sociales y ha sido interpretada en decenas de ciudades del mundo, durante diversas manifestaciones en pro de los derechos de las mujeres, incluyendo un evento con 10 mil mujeres en Santiago de Chile.

Estas son solo algunas, pero el mundo está lleno de mujeres valientes que lo han arriesgado todo y se han levantado para luchar por sus derechos y los todas. Los colectivos, las académicas, las activistas, las políticas -de esta y de épocas pasadas- forman parte de la lucha de todas las mujeres por vivir libres y dignamente.