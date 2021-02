Se registran Nava y Sosa como precandidatos con vistas a la reelección

Los alcaldes de Querétaro y Corregidora buscan volver a gobernar sus ciudades

Luis Nava y Roberto Sosa Pichardo, alcaldes de Querétaro y Corregidora, respectivamente, se registraron como precandidatos del Partido Accional Nacional con la expectativa de reelegirse dentro de sus cargos.

Durante su registro, Nava manifestó que servir a Querétaro ha sido “una gran responsabilidad y un honor”, también destacó que tiene interés en seguir trabajando en concordia para “dar mayor grandeza y certidumbre a Querétaro“.

“Quiero seguir sirviendo y trabajando por la tierra que me vio crecer, dar mis primeros pasos y por supuesto, caer y levantarme. Servir a Querétaro me llena de orgullo (…) hoy vengo con lo más valioso que tengo: mi familia. A quienes viven en nuestros hogares no podemos fallarles. Por eso he decidido refrendar mi compromiso frente a la capital frente a mi familia, porque a ellos como cada uno de ustedes, puedo mirarlos de frente y decirles: seguiré haciendo de Querétaro una mejor ciudad para vivir“, explicó.

Por su parte, Roberto Sosa agradeció a la dirigencia de su partido por la oportunidad de contender para volver a gobernar Corregidora.