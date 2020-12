“Vacuna contra el COVID-19 nos da esperanza”, dice primera queretana inmunizada

María del Rosario Lora López, jefa de enfermeras del Hospital General Regional 2 El Marqués, señaló que el personal de salud está muy agotado, aunque la vacuna representa una esperanza para ellos

Esperanzada y emocionada fue como se sintió María del Rosario Lora López, jefa de enfermeras del Hospital General Regional 2 El Marqués, Querétaro, quien se convirtió en la segunda persona en México y la primera en Querétaro, en recibir la vacuna contra COVID-19.

En entrevista, enfatizó que esta vacuna es una esperanza para el mundo entero para que se pueda terminar con pandemia, aunque espera que no haya ninguna reacción en su organismo.

“Me siento muy bien, me siento emocionada con una esperanza para todo el gremio de enfermería en todo el país y el mundo entero de que exista está vacuna esperemos que no tenga ninguna reacción y que nos ayude a terminar con la pandemia”, precisó Lora López.

Agregó que al recibir la noticia de la vacuna se sintió muy alegre y emocionada, además que reconoció que el personal ya está cansado y agotado, después de varios meses atendiendo pacientes con un equipo de protección personal pesado, así como al ver la evolución de los pacientes que llega a agravarse.

“Es muy desgastante para nosotros entrar todos los días y ver ese tipo de pacientes emocionalmente también es desgastante porque vemos cómo se nos va deteriorando los pacientes, a veces llegan bien y poco a poco se siente mal hasta llegar a la intubación“, puntualizó.

Mencionó que, desgraciadamente, la pandemia ha dejado muchas muertes en el país, entre ellas, varios de sus compañeros y compañeras del IMSS.

Asimismo dijo que, aún con la vacuna, las personas no deberían bajar la guardia, pues la pandemia no ha terminado, por lo que si no tienen necesidad de salir de sus casas, no lo hagan.

“(A) seguir protegiéndonos. Debemos de seguir saliendo lo menos posible a la calle, sabemos que hay mucha gente que tenemos que salir a trabajar, pero que la gente que no tiene que salir, no lo haga“, finalizó