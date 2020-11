Exige ANAC a AMLO regresar fondos importantes para los municipios, entre ellos Fortaseg

Alcaldes y alcaldesas que conforman la ANAC se pronunciaron por la defensas que los fondos que les permiten atender a los ciudadanos

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) de Acción Nacional exigió al presidente de la República regresar fondos importantes para los municipios, como Fortaseg, con la finalidad de hacer frente a la inseguridad que se vive en el país.

En rueda de prensa, Enrique Vargas del Villar, presidente de la ANAC, afirmó que la responsabilidad de no haber asignado ni un solo peso para Fortaseg recaerá en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuyo sexenio, dijo, ha sido el más sangriento en la historia de México.

“Que no mande un solo peso para Fortaseg va a ir directamente en la responsabilidad del presidente de la República. Ya lo vimos que la Guardia Nacional no puede con la seguridad, ha sido el sexenio más sangriento en la historia del país. La responsabilidad es del presidente de la República”, indicó.

El también presidente de Huixquilucan, Estado de México, calificó de irónica la asignación de más de mil 400 millones de pesos para el parque ecológico en el lago de Texcoco o de más de tres mil 500 millones de pesos para Los Pinos, y ninguna para la seguridad de los ciudadanos. Y es que aseguró que es necesario invertir en las policías municipales para hacer frente a la inseguridad.

“Desde los municipios de Acción Nacional hacemos un llamado a la Cámara de Diputados que puedan regresar Fortaseg, fondos que son tan necesarios para los municipios, porque ahí vemos por la vida de la gente ahí vemos por el agua, las calles, la seguridad de todos los ciudadanos de nuestro país”, puntualizó.

Vargas del Villar indicó que, durante el gobierno de López Obrador, los municipios han dejado de percibir 28 mil millones de pesos de diferentes fondos y programas, lo que impacta de forma negativa en los ciudadanos. Por esta reducción, añadió, el 75 por ciento de los municipios del país “están en aprietos”.

Al respecto, Héctor López Santillana, presidente municipal de León, Guanajuato, señaló que los municipios requieren diseñar estrategias para atender a la ciudadanía; sin embargo, cuestionó cómo será posible ejecutarlas sin recursos. Agregó que, con la propuesta de presupuesto federal, están atando de manos a los alcaldes y alcaldesas, que son quienes responden de primera mano a la ciudadanía.

María Teresa Jiménez Esquivel, presidenta municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, hizo un llamado al presidente a reconocer la división de poderes y que impere la democracia, siempre en beneficio de la sociedad.

María Eugenia Campos Galván, presidenta municipal de Chihuahua, Chihuahua, afirmó que no hay nada más federalista que otorgar los recursos justos a estados y municipios, y consideró que la propuesta del presupuesto federal 2021 colapsará a los municipios, afectando no a Acción Nacional, si no a los ciudadanos.

Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta municipal de Reynosa, Tamaulipas, detalló que, por ejemplo, con la disminución de recursos del ramo 28 los 12 fondos que lo comprenden tendrán reducciones de entre 30 mil y 50 mil millones de pesos, lo que repercutirá en la atención que se brinda a los ciudadanos.

Finalmente, Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, Querétaro, subrayó que contar con un presupuesto justo no es una concesión y lamentó la pérdida de más de ocho mil millones de pesos del Fortamun.