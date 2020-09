Pese a buenos números, aún no se puede saber cuándo pasará Querétaro al semáforo amarillo

Así lo señaló Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, quien explicó que la entidad realiza una estimación, aunque hay indicadores que faltan

Aunque en las últimas semanas se han registrado buenos números en la disminución del comportamiento epidemiológico de la pandemia de COVID-19, se desconoce si la entidad podría avanzar al color amarillo del semáforo epidemiológico esta semana.

Así lo señaló Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, quien explicó que la entidad realiza una estimación, aunque hay indicadores que faltan.

Agregó que al no tener precisión del puntaje, prefieren no hacer una calificación sobre si permanecen en naranja o se avanza a amarillo, pues no quieren generar expectativas que no puedan cumplirse.

“Los números son buenos, pero habrá que esperar el día de mañana que veamos en qué posición nos coloca, les he platicado que es complicado, nosotros podemos hacer alguna estimación sin embargo, hay algunos de los indicadores cuya fórmula matemática no tenemos todavía para hacer los cálculos con precisión“, enfatizó Pérez Rendón.

Señaló que también es complicado señalar cuándo se alcanzaría el color verde, pues depende del comportamiento epidemiológico, aunque si se mantiene el buen ritmo y control se podría ir avanzado y disminuir el nivel riesgo en la entidad.

Por último, dijo que la Organización Mundial de la Salud ya consideró el COVID-19 como una enfermedad endémica que formará parte de las enfermedades infecciosas que tendrán prevalencia en el mundo.