En próximos días se definirá la fecha para elección de rectoría de la UAQ

En cinco días hábiles se deberá publicar la convocatoria para quienes aspiren a la rectoría; posterior a esa fecha se establecerá el día de la elección y los tiempos de registro de candidatos.

En los próximos días, la comisión electoral de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) deberá tener lista la fecha en la que se celebrará la elección de rectoría, así como la forma en la que se organizarán los comicios, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

Marcela Ávila Eggleton, presidenta de la comisión electoral y directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, explicó que en los trabajos que inicie este organismo encargado de la realización de las elecciones, deberán tomar en cuenta las medidas de seguridad sanitaria que se implementarán frente a la contingencia sanitaria.

“Vamos a tener que adecuarnos. Creo que apenas nos vamos a reunir como comisión. Entonces, habrá que definir cómo hacerle para garantizar, por un lado, que todas las propuestas y los debates se puedan llevar a cabo de la manera que siempre se han llevado a cabo, pero por otro lado, garantizar la seguridad y la salud”, declaró.

Ávila Eggleton recordó que en cinco días hábiles se deberá publicar la convocatoria para quienes aspiren a la rectoría; posterior a esa fecha se establecerá el día de la elección y los tiempos para el registro de candidatos.

La presidenta de la comisión reconoció que sería complicado incluir criterios como la paridad de género en la convocatoria, debido a que se trata de elegir un cargo único y más bien los candidatos deberán considerar este criterio en su equipo de trabajo.

“Desafortunadamente no está contemplado en la legislación (…). Es complicado, porque si hay cuatro candidatos y solamente una mujer, por decir algo, ¿cómo le hacemos? No podemos bajar a los que no son mujeres, lo tenemos que considerar, pero tendremos que revisar la legislación a fondo”, puntualizó.