“Reapertura de cines en Querétaro no depende de Seseq”: Martina Pérez Rendón

Hasta ahora, los cines cumplen cinco meses de estar cerrados, pues de acuerdo con los lineamientos de salud únicamente podrán abrir con el semáforo epidemiológico en color amarillo

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud en Querétaro, descartó que la reapertura de los cines sea competencia de la Secretaría de Salud del estad (Seseq), pues las labores de esta dependencia se circunscriben a verificar que los establecimientos cumplan con las condiciones sanitarias en en beneficio de la clientela y el personal que labora en ellos.

No obstante, señaló que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) ha sostenido diálogo con empresarios de distintos giros, entre ellos el de entretenimiento, respecto a la reapertura de otras actividades para reactivar la economía; por lo que será esa dependencia la que brinde mayor información al respecto.

«Creo que a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable ha habido alguna plática, no sabría decirte la conclusión; si se está evaluando no solo cines, se está evaluando otros giros en este fin de ir reactivando la economía en el estado, pero esto no sería competencia de la secretaría de Salud», enfatizó.

En algunos estados ya se ha permitido la apertura de complejos de cines, como es el caso de la cadena Cinépolis que ya abrió en Aguascalientes, Baja California, Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, y de manera parcial en la Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Sonora.