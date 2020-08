Boda de hija de exgobernador Calzada se realizó sin quejas

La directora de Servicios de la Salud aseguró que Protección Civil de El Marqués, ni la Dirección de Riesgos Sanitarios recibieron algún reporte

No se recibió ninguna queja por la celebración de la boda de la hija de exgobernador, José Calzada Rovirosa, en medio de la contingencia por la pandemia de COVID-19, indicó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Explicó que Protección Civil de El Marqués, ni la Dirección de Riesgos Sanitarios recibieron algún reporte, por lo que no se puede desencadenar a algo más.

“En este caso en lo particular no se tuvo quejas, ya lo checamos con Protección Civil de El Marqués y la Dirección Contra Riesgos Sanitarios que no hubo ninguna llamada manifestando en el centro como lo ha habido en ocasiones anteriores”, precisó Pérez Rendón.

Mencionó que si el evento se llevó a cabo en algún salón de fiestas, se podría proceder a través de la licencia de funcionamiento para realizar una recomendación y así eviten este tipo de eventos.

Reiteró que una fiesta, una manifestación o una celebración cívica donde se aglomeran personas puede favorecer los contagios.

Por último, pidió a la población a evitar este tipo de eventos hasta que el comportamiento de la epidemia de COVID-19 mejore.

“Aquí reiterar a la población la importancia de evitar este tipo de eventos no por no llevarlo a cabo, si no por le riesgo que pudiera implicar”, puntualizó.