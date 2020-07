García Harfuch supo de posible atentado en su contra 10 días antes: AMLO

AMLO afirmó que constantemente se reciben amenazas en contra de servidores públicos, por lo que en este caso se les notificó a los involucrados y se les brindó protección

Constantemente se reciben llamadas de amenazas en contra de servidores públicos, por lo que se toman las precauciones necesarias, afirmó Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, en torno al ataque del que fue víctima el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

En su rueda de prensa matutina, el presidente señaló que con 10 días de anticipación se supo que un grupo armado se trasladaría al a Ciudad de México para llevar a cabo un atentado contra algunos posibles blancos, entre ellos García Harfuch.

Aunque no dio mayor detalle sobre la información que tenían, se dio a conocer que entre los blancos también se encontraban Santiago Nieto, titular de la UIF; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del país.

“Bueno, constantemente hay anuncios, llamadas de amenazas a servidores públicos y se toman precauciones, siempre, en este caso creo que 10 días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México para llevar a cabo un atentado y se mencionaba a los posibles blancos”, dijo.

López Obrador aseguró que de inmediato se les informó a los involucrados y se giraron instrucciones para brindarles protección; además, apuntó que esto les permitió evitar que la situación hubiese sido más grave.

“Entonces se dio la instrucción primero de informarles y de cuidarlos, protegerlos, eso creo yo que fue una ayuda y tiene que ver con la inteligencia, que no espionaje, y por eso creo que no fue más grave la situación, aunque fue algo muy delicado. No puedo decir más que eso”, añadió.

Cabe recordar que el pasado 26 de junio, Omar García sufrió un atentado en el que tres personas perdieron la vida y él resulto con heridas que no pusieron en riesgo su vida; minutos después de desatarse la balacera, el mismo secretario adjudicó el ataque al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).