Afectadas económicamente 93.2% de las empresas del país durante la contingencia: Inegi

Antes este escenario, las empresas priorizaron en primer lugar no despedir a empleados y, en segunda instancia, reducir salarios, revela la encuesta del instituto

El 93.2 % de las empresas registró al menos un tipo de afectación debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En ese sentido, el 91.3% registró una disminución de sus ingresos, mientras que el 72.6% registró una baja en la demanda de sus productos o servicios, reveló la Encuesta Sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 (ECOVID-IE).

El estudio fue realizado del 7 de mayo al 12 de junio de 2020, con un tamaño de muestra de 4 mil 920 empresas, tanto grandes como mipymes, dedicadas a la industria, así como al comercio y servicios.

De acuerdo con la encuesta, poco más de la mitad instrumentaron paros técnicos o cierres temporales como medida de prevención, mientras que 40.4% no lo hicieron. De igual forma, la mayoría de las empresas priorizó no despedir a su personal, mientras que el 15.4% decidió reducir las remuneraciones y/o prestaciones.

En tanto, solo 7.8% obtuvo algún tipo de apoyo, mientras que el resto (92.2%) no recibió ayuda de ninguna índole: la causa principal para no recibir apoyos fue porque no tenían conocimiento, con 37.4 por ciento.

Durante abril de 2020, el 60.2% de las empresas instrumentaron acciones operativas, mientras que el 39.8% no lo hizo. La entrega de pedidos a domicilio fue la acción operativa más instrumentada a nivel nacional por el 45.0% de las empresas, seguida de promociones especiales con 33.8%, el trabajo en casa (home office) con 32.6% y las ventas por Internet con 29.6 por ciento.

La mayoría considera que una de las políticas más necesarias para apoyarlas en esta pandemia por COVID-19, es el aplazamiento de pagos por servicios en un 47.0%, la transferencia de efectivo con 41.3% y el acceso a créditos nuevos con 41.0% entre otras acciones con menor frecuencia.