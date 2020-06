Regresan verificaciones vehiculares el 1 de julio

La Secretaría de Desarrollo Sustentable recordó que se mantendrá la disposición de que solo se realizará una verificación este año

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro (Sedesu) anunció que se reactivará el sistema de verificación vehicular en el estado el 1 julio, sin embargo, la dependencia recordó que se mantendrá la disposición de que solo se realice una verificación en este año.

De acuerdo con Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de dependencia, las personas que sus vehículos tengan holograma 0, 1 y 2 no serán acreedores a alguna restricción por no haber realizado su verificación, además, las personas que la realizaron en el primer semestre no tendrán que hacerla en el segundo.

“Reiterando de que se omite, por este año únicamente, la obligación de verificar dos veces en virtud de que en el primer semestre la mitad de marzo, todo abril, mayo y junio estuvieron suspendidas las actividades en los verificentros por no considerarse esenciales”, precisó Del Prete Tercero.

El funcionario recordó que esta decisión se tomó debido a este cierre, pero también para apoyar a la población y que no tuvieran un gasto extra; y agregó que los vehículos de transporte público también podrán verificar una vez en el año, además de que habrá una ampliación hasta el 30 de septiembre para los vehículos doble cero que vencieron el primer semestre.

Añadió que los vehículos nuevos que venció sus 120 días naturales, así como vehículos de otras entidades o extranjeros que hayan realizado cambio de placas en el primer semestre también tendrá hasta el 30 de septiembre para regularizarse.

Para cualquier duda la dependencia puso a disposición los números: 2 11 6800 en las extensiones 1150, 1152, 1154 y 1157.