Aún sin respuesta, solicitud para considerar industria automotriz como actividad esencial

Marco del Prete, señaló que debido a esto, aún no hay fechas ni protocolos para que el sector pueda trabajar

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro (Sedesu) aún no ha recibido alguna notificación para considerar al sector automotriz como una actividad esencial durante la contingencia sanitaria por COVID-19, por lo que no hay fechas ni protocolos para que el sector pueda trabajar.

Así lo indico Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la dependencia, quién dijo que al no haber respuesta las actividades esenciales no han sido modificadas por lo que siguen siendo aquellas relacionadas con el sector salud, alimentos y bebidas no alcohólicas, seguridad, así como logística y telecomunicaciones.

“Se ha estado platicando, no hay nada definido. Ha habido reuniones, no solo con las autoridades federales sino con las representaciones relacionadas con la industria, no hay nada todavía, no hay fechas, no hay procesos, no hay protocolos autorizados; se está trabajando y se seguirá dando seguimiento a estas determinaciones que se tomen”, precisó Del Prete Tercero.

Agregó que estarán dando seguimiento a esta petición de la industria y de algunos gobiernos, y en el momento en que se dé alguna respuesta, se hará del conocimiento de la población.

Por otro lado, dijo que durante el mes de marzo se perdieron cerca de 4 mil empleos a causa de la contingencia, sin embargo, como aún no se conocen los datos del Seguros Social del mes de abril esta cifra podría incrementarse.

“Estamos esperando el reporte del Seguro Social para ver cuál fue la pérdida de empleos para este mes de abril, en el mes de marzo fueron 3 mil 9000 casi 4 mil empleos los que se perdieron que hoy ya pasó un mes y hubo una gran modificación en cuanto al número de empleos”, puntualizó.

Por último, dijo que entre enero y febrero se habían registrado 9 mil nuevos empleos, por lo que en comparación a marzo había un saldo favorable, sin embargo con los datos de abril se pudiera modificar.