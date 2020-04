Necesario analizar factibilidad de levantar medidas antes en municipios sin transmisión de COVID-19

Esto de acuerdo con la directora de Servicios de Salud de Querétaro

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, señaló que la decisión de levantar las medidas por la contingencia de manera diferenciada, se deberá analizar entre el Comité Técnico y las diferentes instancias de gobierno del estado.

Así lo indicó al ser cuestionada por el anuncio de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, en el sentido de que existe la posibilidad de levantar las medidas en los municipios donde no haya la transmisión del virus el próximo 17 de mayo.

“No te puedo decir ahorita si el 17 de mayo regresarían algunos municipios a esa normalidad parcial porque tenemos que hacer el análisis del comportamiento y de aquí a esa fecha o a este momento que esperamos el pico pueden suceder muchas cosas, no serie definitivo que algunos municipios regresarán a la normalidad y si así fueran sería los que no tienen casos positivos o los que no han detectado ni caso sospechosos“.

“En cuanto a esto del riesgo que pudiera ver de una zona de riesgo a otra y por eso la clasificación que están haciendo a nivel nacional es de los municipios con contagios y los municipios vecinos, que estarían considerados en estás medidas de seguridad“, enfatizó.

Por otra parte, señaló que es en los municipios de Querétaro y Corregidora en donde se concentra el mayor porcentaje de casos positivos de COVID-19 en la entidad, por lo que se extendería la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo en dicha zona,

“Prácticamente la mayoría de casos se están concentrando en Querétaro y Corregidora aunque no es nada comparable en el número absoluto, en esta diferenciación podría estar fortaleciendo acciones“, enfatizó Pérez Rendón.

Agregó que sería en estás zonas donde se estarían fortaleciendo las medidas de distanciamiento social conforme lo indica la fase 3 de la pandemia.