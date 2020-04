Clase política mexicana debería dejar de pelear y unirse ante contingencia: Coparmex Querétaro

La titular del organismo, Lorena Jiménez Salcedo, señaló que no hay una oposición fortalecida en el país y que se necesitan diálogos maduros para sacar adelante a quienes se ven menos favorecidos

Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la clase política mexicana debería dejar de pelear y debería unirse por la situación sanitaria que vive en el país.

Mencionó que no hay un oposición fortalecida en el país, además de que se deberían producir diálogos maduros y que los actores deben entender que muchos mexicanos viven al día y ahí es donde tienen que apoyar para que salgan adelante.

“Coincido contigo ¿dónde está la oposición? creo que si se siguen peleando, ahí no vamos a ganar nada, no es momento de pelear es momento de unión lo ves entre uno y otro partido se están echando no están viendo la situación que no es estamos enfrentando“, precisó Jiménez Salcedo.

Agregó que también hay una parte de la sociedad mexicana que pasa está situación desde privilegios, mientras que no logran “vislumbrar” que otros tienen que salir.

Señaló que habrá otras batallas en las que se puede ganar, pero se necesita una oposición fuerte, además que se debe discernir para que haya democracia.

“Desgraciadamente tenemos mayoría en amabas cámaras y cuando un solo partido tiene el poder se dice muchas cosas, es importante que exista la democracia y en esto se vale discernir“, puntualizó.