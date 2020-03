Contratarán peritos internacionales para esclarecer tema de espionaje, asegura Kuri

El político queretano añadió que buscarán contratar a peritos que tengan prestigio internacional para realizar la investigación

Pese a que ya se presentó una denuncia por el presunto espionaje a la bancada panista en el Senado, se contratarán a peritos internacionales para que exista claridad en la investigación, informó Mauricio Kuri, coordinador panista en el Senado de la República.

El político queretano añadió que buscarán a empresas que tengan prestigio internacional para realizar la investigación.

Asimismo, adelantó que estos peritos internacionales podrían ser pagados por el mismo grupo parlamentario del PAN.

“Ahora dicen que fue un montaje y esto, no me gusta. Me huele mal, porque estos cuates pueden hacer que son juez y parte; por lo tanto, lo que estaremos buscando es que vayan también otros peritos, peritos internacionales para que vean que es lo que está pasando”, dijo.