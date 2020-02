Niega UAQ que haya restricciones para uso de clínicas universitarias

Cuestionada sobre la manifestación de alumnos que se llevó a cabo previo a su segundo informe de actividades, la rectora puntualizó que la administración de las clínicas es independiente de las facultades y reiteró que no existe restricción alguna

Las clínicas universitarias de la Universidad Autónoma de Querétaro están abiertas para su uso sin restricción alguna para los alumnos de las seis facultades que forman parte del Comité Universitario de Salud, afirmó Teresa García Gasca, rectora de la UAQ.

Cuestionada sobre la manifestación de alumnos que se llevó a cabo previo a su segundo informe de actividades, la rectora puntualizó que la administración de las clínicas es independiente de las facultades y reiteró que no existe restricción alguna para hacer uso de las mismas.

“No, es que no es así, en realidad no es así, ya se ha tratado esto en el Comité Universitario de Salud con los directivos de la Facultad de Medicina, se les ha explicado que los campos clínicos están abiertos, no hay restricción alguna y en ese sentido hacer un llamado y abrir el diálogo para que podamos ponernos de acuerdo, no están restringidos los campos clínicos en las clínicas universitarias”, enfatizó.

García Gasca señaló que desde hace 20 años la administración de las clínicas es independiente de las facultades que participan en las mismas y mencionó que actualmente se está realizando un proceso de supervisión con la finalidad de conocer tanto los detalles administrativos como operativos

“La administración no ha estado a cargo de ninguna facultad por lo menos en 20 años. Dicen ahí que nos devuelvan, pero es que no estaban en la facultad, las clínicas han estado siempre de forma independiente, igualmente ya se ha tratado este asunto y lo seguiremos tratando lo necesario para llegar a acuerdos”, detalló.

En entrevista, negó que este tema pueda tratarse de un asunto político, por el contrario, consideró que se trata de un malentendido que habrán de resolver a través del diálogo con los universitarios.