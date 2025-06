Se han instalado el 12.8% de las casillas en Querétaro para las elecciones del Poder Judicial

Hasta el momento se llevan instaladas más de 170 casillas, es decir, el 12.8% del total de casillas que van a operar en la entidad, declaró la consejera presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional (INE) de Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza.

Indicó que este dato no quiere decir que únicamente este porcentaje se han instalado en la entidad sino que únicamente se han reportado como instaladas estas casillas.

Comentó que las casillas ubicadas en el distrito 01 y en aquellas que se ubican en la sierra serán las últimas en reportar su instalación pero dicho reporte no significa que sean las últimas en que se instalaron.

Comentó que el panorama es “exactamente igual” al que se desarrolló en las pasadas elecciones ordinarias del 2024; indicó que el reporte de la instalación de las mesas de casilla van a ir “fluyendo poco a poco”.

“El hecho que hasta el momento no tengamos reportadas como instaladas más casillas no quiere decir que no se haya cumplido ya con su instalación” comentó.